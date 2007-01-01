الأقصر تستضيف تدريب «تحالف حقوق الإنسان» على متابعة انتخابات الشيوخ

شهدت مدينة الأقصر الدورة التدريبية الرابعة للتحالف المصري لحقوق الأنسان والتنمية على متابعة انتخابات الشيوخ ٢٠٢٠ وبالتعاون مع جمعية أنا المصري للتنمية بالأقصر.وشارك متابعون وممثلون لعدد ٢٥ جمعية أهلية بالأقصر في التدريب الذي قام به الخبير الحقوقي واستشارى النظم الانتخابية عبدالناصر قنديل وتضمن التدريب تعريفًا بمجلس الشيوخ واختصاصاته والإطار الدستوري والقانوني المنظم له كما تضمن التدريب تعريف المشاركين بحقوق وواجبات المراقب وآليات الرصد وإعداد التقارير ذات الصلة بنتائج المتابعة.يذكر أن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يزمع تنظيم نحو ١٥ تدريبًا بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا وشمال وجنوب الصعيد لمتابعيه بتلك المحافظات بهدف ضمان متابعة مهنية تتفق وآليات المتابعة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.