رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

10 أغنيات في ألبوم مدحت صالح الجديد

السبت 18/يوليه/2020 - 12:29 م
مدحت صالح
مدحت صالح
حسن أمين
طباعة
يواصل المطرب مدحت صالح تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد استعدادا لطرحه في الأسواق خلال العام الجاري.

وعلم "الدستور" أن ألبوم مدحت صالح من المقرر أن يضم حوالي 10 أغنيات متنوعة بين الرومانسي والمقسوم والحزين، من بينهم أغنية: "أرض الطيابة، وشوف يامعلم، وبالمختصر المفيد، وحالتي صعبة، وقربلي، ووردي، وأحلى ناس". وغيرهم من الأغنيات.

وتعاون مدحت صالح في الألبوم مع عدد كببر من صناع المزيكا في مصر ومن الشعراء كل من الشاعر تامر حسين، وأيمن عز، وإيهاب عبد العظيم، ومحمد مصطفى، ومحمد عاطف، ووليد العيسوي، ومحمد رسلان.

كما تعاون مع عدد من الملحنين ومن بينهم تامر علي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ومحمود أنور، وكريم طارق، وكان للموزع الموسيقي محمد شفيق نصيب الأسد في توزيع أكبر عدد من الأغنيات في الألبوم، بالإضافة إلى كل من الموزع الموسيقي أحمد وجيه، وجو حنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

«قصور الثقافة» تواصل عمليات تطهير مواقعها ضد كورونا