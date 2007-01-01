10 أغنيات في ألبوم مدحت صالح الجديد

يواصل المطرب مدحت صالح تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد استعدادا لطرحه في الأسواق خلال العام الجاري.وعلم "الدستور" أن ألبوم مدحت صالح من المقرر أن يضم حوالي 10 أغنيات متنوعة بين الرومانسي والمقسوم والحزين، من بينهم أغنية: "أرض الطيابة، وشوف يامعلم، وبالمختصر المفيد، وحالتي صعبة، وقربلي، ووردي، وأحلى ناس". وغيرهم من الأغنيات.وتعاون مدحت صالح في الألبوم مع عدد كببر من صناع المزيكا في مصر ومن الشعراء كل من الشاعر تامر حسين، وأيمن عز، وإيهاب عبد العظيم، ومحمد مصطفى، ومحمد عاطف، ووليد العيسوي، ومحمد رسلان.كما تعاون مع عدد من الملحنين ومن بينهم تامر علي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ومحمود أنور، وكريم طارق، وكان للموزع الموسيقي محمد شفيق نصيب الأسد في توزيع أكبر عدد من الأغنيات في الألبوم، بالإضافة إلى كل من الموزع الموسيقي أحمد وجيه، وجو حنا.