مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

تعرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" الخميس المقبل ٢٣ يوليو الجاري على قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، (اضحك - فكر - اعرف)العرض يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة ( مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف.البطولة للفنانين "محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام"، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، تعليق الفنانة القديرة "سميرة عبد العزيز" كتابة وإخراج خالد جلال.