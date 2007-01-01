رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل محل بالتجمع الأول

السبت 18/يوليه/2020 - 12:28 م
دواجن مجهولة المصدر
دواجن مجهولة المصدر
هدير مصطفي
طباعة
تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل محل مشويات بالتجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

«قصور الثقافة» تواصل عمليات تطهير مواقعها ضد كورونا