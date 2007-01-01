ضبط 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل محل بالتجمع الأول

ضبط 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل محل بالتجمع الأول
السبت 18/يوليه/2020 - 12:28 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل محل مشويات بالتجمع الأول.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.