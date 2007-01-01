ضبط 468 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل محل بالتجمع الأول

تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل محل مشويات بالتجمع الأول.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.