الأمن يكشف لغز مقتل سيدة مسنة في الجيزة

نجح أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسنة بالجيزة داخل مسكنها وضبط مرتكبى الواقعة، تبين مقتلها على يد مسجل خطر زوجته بقصد سرقة مجوهراتها.تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة "ربة منزل" بالعقار محل إقامتها وبها كدمات متفرقة والعثور على (مبلغ مالى- هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الطابق الثانى وسلامة جميع منافذ العقار.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (عامل "له معلومات جنائية"، زوجته- مُقيمين بذات المنطقة محل إقامة المجنى عليها).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، قرر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بامتلاك المجنى عليها لمصوغات ذهبية عقد العزم على قتلها بقصد سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع زوجته على التردد عليها بمنزلها بزعم مساعدتها.وتوجهت المتهمة الثانية لمنزل المجنى عليها، وعقب ذلك حضر المتهم الأول وقام بالاعتداء عليها بالضرب بقطعة حديدية بمساعدة المتهمة الثانية فأوديا بحياتها وقاما بالاستيلاء على (2 غويشة ذهبية "كانت تتحلى بهما" - عُقد ذهبى - مبلغ مالى) وفرا هاربـين.وتم بإرشاد المتهمة الثانية ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها (مالك محل مصوغات بمنطقة البساتين بالقاهرة"، حيث أمكن ضبطه، كما أرشدا عن (مبلغ مالى- هاتف محمول "من متحصلات الواقعة"- الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.