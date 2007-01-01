دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

دعا نضال قبلان السفير السوري السابق لدى تركيا٬ دولة اليونان لتحويل متحف "أتاتورك" الموجود في اليونان٬ إلى متحف لجرائم أردوغان.حيث قال "قبلان" في تدوينة له عبر حسابه الشخصي٬ بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتمنى على اليونان تحويل منزل (أتاتورك) الموجود على أراضيها، إلى متحف لجرائم أردوغان وأجداده العثمانيين بحق البشرية.