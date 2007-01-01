اليوم.. الملتقي والطريقة البودشيشية تنظمان ليلة الوصال الـ 12

أعلنت مؤسسة الملتقى والطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب تنظيم الليلة الثانية عشر من سلسلة ليالي الوصال ذكر وفكر في زمن كورونا، اليوم السبت ١٨يوليو، عبر شبكة الإنترنت، وبمشاركة عدد من العلماء الأكاديميين والمنشدين، إضافة إلى شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات تنتمي إلى دول مختلفة.وأكد الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف، في بيانه اليوم، أن الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى تقومان بدور محوري في نشر المحبة والتسامح في العالم الإسلامي، من خلال تنظيم هذه الليالي والملتقيات على شبكة الإنترنت.وذكر بودشيش أنه فمع انتشار فيروس كورونا ووجود حالة من التباعد الاجتماعي بين الناس، اتجهت مؤسسة الملتقى إلى تنظيم ليالي الذكر والفكر، وحث الناس على العمل والبناء والتمسك بتعاليم الإسلام والتصوف.