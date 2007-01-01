حجز مدير مخبز بلدي باع 83 طن دقيق مدعم بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حجز المدير المسئول عن مخبز بلدى على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 83 طن دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخبز بلدى، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفة للمخبز، وذلك ببيعها بالسوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح دون إنتاج خبز فعلى يقابلها لجمهور المستهلكين.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وألقي القبض عليه وتبين قيام المذكور بالتصرف فى كمية قدرها 1673 جوالا من الدقيق البلدى زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالى 83650 طنا، قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 37 بطاقة تموينية للمواطنين، وبلغت القيمة النقدية للدقيق المستولى عليه 453801 جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.