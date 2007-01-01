رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ260 مليون جنيه.. «مدبولي» يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 12:13 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
8 قرى مستهدفة بالمحافظة باستثمارات 260 مليون جنيه وعدد المستفيدين 243 ألف مستفيد

قالت رئاسة الوزراء، إنه في إطار متابعة جهود المحافظات المختلفة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها ضمن هذه المبادرة في محافظة البحيرة.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات المستهدفة، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأعلن شعراوي أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة البحيرة، وصلت إلى 8 قرى، باستثمارات تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وعدد المستفيدين بلغ نحو 243 ألف مستفيد.

وأضاف، خلال التقرير، أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها وصل إلى 77 مشروعًا موزعة على القرى المستهدفة بالمحافظة، بالإضافة إلى أنشطة قطاع التضامن الاجتماعي، والتي شملت 8 مشروعات لتأهيل وعمل أسقف لعدد 189منزلًا، فضلًا عن القوافل الطبية وعمليات العيون وصرف النظارات التي تم تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها شملت عددا من القطاعات، منها قطاع الصرف الصحي، والذي استحوذ على 5 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 46.225 مليون جنيه، وقطاع مياه الشرب، الذي تضمن 7 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقترب من 27 مليون جنيه، وقطاع الطرق والكباري الذي تضمن 14مشروعًا بتكلفة إجمالية 86.44 مليون جنيه، وقطاع التعليم الذي استحوذ على 7 مشروعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون جنيه، وقطاع الصحة حيث تضمنت المبادرة تنفيذ 5 مشروعات للخدمات الصحية والبيطرية، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، فضلًا عن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة والكهرباء، والتي شملت 8 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 39 مليون جنيه.

فيما بلغ عدد المشروعات بقطاع الشباب والرياضة 9 مشروعات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ 3 مشروعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 562 ألف جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع في قطاع الغاز، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليون جنيه، ومشروعين في قطاع تحسين البيئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه، فضلًا عن عدد من المشروعات في قطاع تدعيم الوحدات المحلية، تضمنت شراء سيارات لرفع القمامة، وكذا سيارات "كسح"، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروعات التطوير بالقرى تضمنت تنفيذ وصلات الصرف الصحي للمنازل، وتوصيل مياه الشرب، ورصف المداخل والشوارع الداخلية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة، وإنشاء وتوسعة وصيانة عدد من المدارس، وصيانة عدد من مباني الوحدات الصحية، وتطوير الوحدات البيطرية، ومراكز الشباب، وإنشاء الملاعب الخماسية، وتنفيذ أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى، وعمل تكاسي للمصارف العمومية، فضلًا عن مشروعات تأهيل المنازل، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتنفيذ شبكة اتصالات من خلال مد كابلات "فايبر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

«قصور الثقافة» تواصل عمليات تطهير مواقعها ضد كورونا