نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

يعرض نادي السينما المستقلة ضمن فعالياته الفنية والثقافية، اليوم السبت، في تمام الثامنة والنصف مساء فيلم "نفس الدرجة" لايف لمحبي ومتابعي الفيلم.وعقب عرض الفيلم يناقش الناقد السينمائي "أحمد النبوي" الأحداث التي يدور حولها الفيلم، تدير الندوة المذيعة مي علام.ويشار إلى أن الفيلم كان مشروع تخرج في المعهد العالي للسينما، للمخرج مينا الدفشي إنتاج 2019.وشارك في الفيلم ثراء جبيل، لبنى ونس، سمر نجيلي، وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار؛ أصعب من اختبار الوظيفة ذاته، وهو من إنتاج المعهد العالي للسينما.