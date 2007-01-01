كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر بالزاوية الحمراء
السبت 18/يوليه/2020 - 12:10 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر ملقاة بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بالعثور على جثة شخص متوفى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائي، وباستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين، لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية إفتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك إستعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.
وتم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الأول.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بالعثور على جثة شخص متوفى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائي، وباستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين، لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية إفتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك إستعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.
وتم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الأول.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.