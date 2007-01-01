كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر بالزاوية الحمراء

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من كشف لغز العثور على جثة مسجل خطر ملقاة بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بالعثور على جثة شخص متوفى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائي، وباستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين، لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية إفتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك إستعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها.وتم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم الأول.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.