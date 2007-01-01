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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير «الاتصالات»: جاهزون للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 18/يوليه/2020 - 12:10 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جاهزية الوزارة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حسب الجدول الزمني والخطة التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع التطبيقات الخاصة بكل وزارة بالحي الحكومي، وجارٍ حاليا تنفيذ التطبيقات المشتركة لإدارة دولاب عمل الحكومة فور الانتقال للعاصمة.

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك تنسيقا بين الوزارة والجهات المعنية لتنفيذ جميع التطبيقات الإلكترونية لإدارة دولاب عمل الحكومة الجديد، والذي سيعمل بشكل ذكي وبتقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للطرق التقليدية والأوراق والمستندات، فلا حاجة لهذه الأشياء، موضحًا أن الموظف سيقوم باستخدام الوسائل الرقمية لإنجاز مهام عمله.

وأوضح الوزير أنه جارٍ تدريب ٥٢ موظفا للانتقال إلى العاصمة الإدارية للعمل من هناك على مراحل متتالية، مشيرًا إلى أن هذه التدريبات تشمل التدريب على أدوات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المستخدمة في نظام عمل الحكومة الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتم مضاعفة موازنة القطاع الحكومي خلال العام المالي الجديد، وتم تخصيص نحو ١٥ مليار جنيه لإنجاز مشروعات بناء مصر الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية خلال العام الجاري.

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