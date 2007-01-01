تعقيم المواقع الثقافية في الغربية لمكافحة كورونا

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أعمال تعقيم وتطهير مكثفة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي تأتي استعدادا لاستقبال الرواد والزائرين، والمشاركين في الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.وجاءت عمليات التطهير تنفيذًا لسلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها قصور الثقافة منذ بداية ظهور الفيروس، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات، ومراعاة إقامة الأنشطة بنسبة حضور لا تتعدى الـ25% من المكان المخصص به إقامة الفعاليات.وتضمنت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية في أماكن ظاهرة بجميع أنحاء الموقع لتنظيم دخول، وجلوس الرواد والمترددين، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل قاعات الأنشطة والمكتبات، مع الاستمرار في تقديم أنشطة الطفل "أون لاين".