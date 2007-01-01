لخلاف على الأسعار.. إصابة 7 في مشاجرة بسوهاج

تلقى اللواء الدكتور حسن محمد مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد طليبة، مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة طهطا، لخلاف على ثمن شراء بعض الطيور، في مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة رجال المباحث تحت إشراف الرائد أحمد عزت رئيس وحدة مباحث القسم، تبين أن المشاجرة اندلعت بين "أحمد. ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس، و"ناصر. ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح بالجبهة، جرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"إسلام. ع"، و"عمر. ع" مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، يقيمون جميعًا بشارع عمر بن الخطاب دائرة القسم "علاء. ع"، و"علاءالدين. ن"، و"نورالدين. ن"، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، يقيمون بساحل طهطا دائرة القسم.وأسفرت عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل طرف على الآخر، وإحداث الإصابات المشار إليها، لخلاف على ثمن شراء بعض الطيور من محل ملك الطرف الأول.حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.