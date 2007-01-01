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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

134 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:08 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 19 ألفًا و573 حالة، تعافى منها 17 ألفًا و501 حالة بينما توفي 711 شخصًا.

وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليًا 98 شخصًا في المستشفى منهم 11 حالة في وحدات العناية المركزة.

ونوه بأن ولاية بورجنلاند وحدها لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما جاءت أعلى الإصابات الجديدة في العاصمة فيينا 52 حالة تليها النمسا العليا 36 حالة.

ولفت البيان إلى أن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 4512 حالة، تعافى منها 3857 حالة وتوفي 202 حالة.

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