134 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 19 ألفًا و573 حالة، تعافى منها 17 ألفًا و501 حالة بينما توفي 711 شخصًا.وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليًا 98 شخصًا في المستشفى منهم 11 حالة في وحدات العناية المركزة.ونوه بأن ولاية بورجنلاند وحدها لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما جاءت أعلى الإصابات الجديدة في العاصمة فيينا 52 حالة تليها النمسا العليا 36 حالة.ولفت البيان إلى أن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 4512 حالة، تعافى منها 3857 حالة وتوفي 202 حالة.