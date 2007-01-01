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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 يوليو 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 11:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 18 يوليو، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.
عاطفيا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عددًا من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.
صحيًا: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بها.

الثور
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تضيع في بعض التفاصيل، فتتوهم أمورًا غير موجودة، وحاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.

الجوزاء
مهنيًا: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع أرباب العمل بوجهة نظرك.
عاطفيًا: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعًا وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.
صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك الرياضة.

السرطان
مهنيًا: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.
عاطفيًا: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعودًا لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.
صحيًا: تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر يساعدك في ذلك.

الأسد
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.
عاطفيًا: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.
صحيًا: تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك.

العذراء
مهنيًا: تخف الحركة في العمل بعض الشيء، ويكون الإهمال مكلفًا جدًا، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعًا ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتًا طويلًا، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الأمور.
صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبيًا جدًا.

الميزان
مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.
عاطفيًا: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جدًا، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.
صحيًا: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحيًا، طبعًا من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.

العقرب
مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.
عاطفيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.
صحيًا: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.

القوس
مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.
عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.
صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

الجدي
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدًّا، لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.
عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا يكون أكثر إخلاصًا وتفانيًا وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.
صحيًا: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.

الدلو
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تألق نجاح وحيوية ممتازة، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.
عاطفيًا: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.
صحيًا: إذا كنت متوترًا وعصبيًا، ابحث عن الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعًا.

الحوت
مهنيًا: تستجد بعض الأمور التي تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء في أي مهنة وخصوصًا في ظل وجود الغيرة المهنية.
عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.
صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.

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