حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 يوليو 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

مهنيًا: تختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.عاطفيا: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عددًا من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.صحيًا: لا تبالغ في العمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة، والعائلة تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بها.مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تضيع في بعض التفاصيل، فتتوهم أمورًا غير موجودة، وحاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل.عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.صحيًا: تبذل قصارى جهدك للتغلب على عامل الكسل الذي يسيطر عليك منذ فترة وتنجح.مهنيًا: اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع أرباب العمل بوجهة نظرك.عاطفيًا: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعًا وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة، وحاول أن تشرك الآخرين في ممارستك الرياضة.مهنيًا: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.عاطفيًا: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعودًا لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.صحيًا: تخاف من السمنة ومن العجز عن التخلص منها، ومع ذلك لا تقوم بأي أمر يساعدك في ذلك.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.عاطفيًا: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.صحيًا: تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك.مهنيًا: تخف الحركة في العمل بعض الشيء، ويكون الإهمال مكلفًا جدًا، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.عاطفيًا: يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعًا ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتًا طويلًا، وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما يسهّل الأمور.صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبيًا جدًا.مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.عاطفيًا: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جدًا، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.صحيًا: ثمار البحر مأكولات مفيدة صحيًا، طبعًا من الإكثار منها أو تناولها بطريقة صحية.مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.عاطفيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.صحيًا: تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في مكوناتها على الخضراوات المسلوقة.مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.عاطفيًا: العلاقات العابرة لا تدوم عمومًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.مهنيًا: يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدًّا، لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.عاطفيًا: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلًا يكون أكثر إخلاصًا وتفانيًا وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.صحيًا: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تألق نجاح وحيوية ممتازة، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.عاطفيًا: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.صحيًا: إذا كنت متوترًا وعصبيًا، ابحث عن الأسباب حتى تعمل على تخطيها سريعًا.مهنيًا: تستجد بعض الأمور التي تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء في أي مهنة وخصوصًا في ظل وجود الغيرة المهنية.عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.