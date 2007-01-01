محمد ثروت بصحبة أبطال فيلم «ديدو» (صورة)

شارك الفنان محمد ثروت، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من تصوير فيلم "ديدو".وظهر محمد ثروت في الصورة بصحبة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وعلق عليها قائلا: "الديدووو قريبًا"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن فيلم "ديدو" سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.والفيلم من بطولة كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.