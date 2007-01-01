عقيلة صالح فى الجزائر اليوم لبحث مستجدات الأزمة الليبية

يبدأ اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين، ومن المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون من أجل بحث مستجدات الأزمة الليبية.يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه حكومة الوفاق الزيارة التي قام بها شيوخ وأعيان قبائل ليبيا إلى القاهرة، حيث انتقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا الزيارة الليبية المصرية.وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، أن مصر في حال تدخلت في ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشددًا على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.