إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة ترويج مخدرات بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وبيعها بمنطقة المطرية.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم خالد. م، مصطفى. ع، جاسر. س عاطلين، وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش وزنت ٢٤٠ جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت ٤٠٠ جرام، كما أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويح والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام ٣عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم، وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.