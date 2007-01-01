«الجميلة تتزوج الديك الشركسي» جديد الكاتب رضا البهات

صدرت عن دار بدائل للنشر والتوزيع٬ قصة الأطفال "الجميلة تتزوج الديك الشركسي"٬ للكاتب رضا البهات، والقصة تستوحي بعض الفلكلور وتمزجه مع الخيال والفانتازيا والطرافة.وتدور أحداث قصة "الجميلة تتزوج الديك الشركسي" حول فتاة جميلة يقصد بابها الشبان رغبة في الزواج منها والفوز بها لكنها لا تعرف من الأجدر بها، إلّا أن عزفًا على الناي يأسر قلبها وتتمنى لو يجمعها القدر بذلك العازف وتتزوجه، والعازف لا يعرف أمنياتها لكنه يكابد حبها والفقر الذي يمنعه من طلب يدها، تحاول جميلة المدينة الوصول لعازف الناي عبر مغامرات كادت أن تنتهي بها زوجة لمن لا يستحقها، لولا عدل القاضي وحيلة أم العازف ليتزوج الاثنان في نهاية سعيدة.القصة تعلم الطفل الثقة بالنفس وإعمال العقل والمثابرة، والإصرار على تحقيق الأحلام والأمنياتيُشار إلى أن رضا البهات حرص علي البقاء في مسقط رأسه بمدينة المنصورة، صدرت له من قبل ثلاث روايات: بشاير اليوسفي، شمعة البحر، ساعة رملية تعمل بالكهرباء٬ والتي نال عنها جائزة ساويرس عام 2016 فرع كبار الأدباء، كما صدرت له مجموعتان قصصيتان: طقوس بشرية٬ وليلة للغنا.