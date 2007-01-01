إصابة 3 شباب في حادث مروري بدمياط

أصيب 3 شباب في حادث مروري بدمياط، صباح اليوم السبت، حيث اصطدمت سيارتان ببعضهم البعض وانقلبت السيارة التي كانت تقل الشباب الثلاثة على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ورأس البر.أسفر الحادث عن إصابة كل من "فتوح إبراهيم رمضان" و"محمد خالد شحاتة" و"أحمد محمد حسانين"، وتجمهر الأهالي وتم إخطار قوات الإسعاف لإخراج المصابين ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وحصر الخسائر، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير محضر شرطي بالحادث.