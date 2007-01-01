«أسيوط» تطرح أبقارا وجاموس للبيع ولحوم بلدي بـ90 جنيها

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن طرح الأبقار والجاموس الحية للبيع للمواطنين لزوم الأضاحي وطرح لحوم بلدي للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع منافذ مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز.يأتي هذا في إطار توفير لحوم الأضاحي للمواطنين وسد احتياجاتهم من اللحوم استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتوفير اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى أنه سيتم بيع أعدد كبيرة من رؤوس الحيوانات "جاموسي وبقري" عجول "فريزيان" بمحطة الحمام بمركز أبنوب، وأضاحى عجول جاموسي بمحطة بني سند بمركز منفلوط، التابعتين لمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة، على أن يتم بيع كيلو اللحمة البلدي للمواطنين بمختلف المنافذ بأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو طوال أيام عيد الأضحى المبارك.من جهته، قال الدكتور خالد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة سيقوم بطرح عجول جاموسي أوزان من 400 إلى 450 كيلو بسعر 48 جنيه للكيلو وطرح عجول بقري أوزان من 450 إلى 500 كيلو بسعر 55 جنيه للكيلو وطرح إناث جاموسي وبقري بأوزان من 500 إلى 700 بسعر 40 جنيه للكيلو على أن يكون الحجز بدفع 25% من إجمالي القيمة المالية فضلا عن عرض لحوم حمراء بلدي بمنافذ المشروع الثابتة والمتحركة بأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.