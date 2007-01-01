«الرافدين» تطرح السيرة الذاتية لــ «بنيامين فرانكلين»

صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب "بنيامين فرانكلين السيرة الذاتية بقلمه"٬ السيرة الذاتية الأكثر شعبية على الإطلاق ترجمة د.أنوار يوسف٬ وجاء الكتاب في 485 صفحة من القطع الوسط.وتعد "سيرة بنيامين فرانكلين" السيرة الذاتية الأميركية الكلاسيكية الأكثر صراحة والقصصية الغير متصنعة من نوعها في اللغة الإنجليزية إذا لم تكن في العالم.ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: إن قصة بنيامين فرانكلين معروفة لدى أغلب الأميركيين٬ هل تعرفون قصة الصبي الذي سار خلال شوارع "فيلادلفيا" وهو جائع يمضغ قطعة من الخبز، الشاب الناشر لأوائل صحف هذا البلد، نعلم أنه مؤسس صحيفة (بُور ريتشارد ألماناك)، وأنه ابتكر مانعة الصواعق وأنه كان رجل دولة عظيم وأنه أحد موقعي إعلان الإستقلال.لكن حالما نقرأ قصة حياة (بنيامين فرانكلين) تصبح الأسطورة حقيقة. في البداية سنضحك لخفة دمه اللاذعة ثم نتعجب لصراحته التي لا تصدق وعندما نقترب من النهاية نحبه لحكمته العظيمة ولتفهمه وتواضعه، تواضع رجل نهض من عدم الذكر إلى الشهرة والذي قام بتوقيع وصيته الأخيرة والعهد بـ(عامل المطبعة: بنيامين فرانكلين).