خروف العيد «أونلاين» بالفيوم

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، توجه تجار الأغنام بمحافظة الفيوم، لبيع خروف عيد الأضحى المبارك، على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بالجروبات الخاصة بالمحافظة.ويقول محمود عباس، أحد تجار بيع المواشي، إن أسعار الخراف تختلف حسب أنواعها وأحجامها، وفي موسم العيد تزيد الأسعار بسبب الإقبال الشديد من المسلمين على شراء الأضاحي.ويضيف عباس، لـ"الدستور" أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قمنا بالتوجه لمواقع التواصل الاجتماعي لبيع خرفان العيد، وسط إقبال من المواطنين على الاستفسار عن الأسعار، في محاولة منا للتغلب على انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.ويشير عباس، إلى أن سوق البيع عن طريق الإنترنت مجاله أوسع، وأصبحت جميع السلع تباع الآن على الإنترنت، بما في ذلك اللحوم والمواشي، فهو سوق واسعة ربما يفضله العديد من الزبائن لتوفير الوقت والجهد، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما نتيح للزبون خدمة توصيل الأضحية إليه من خلال رسوم توصيل تحدد على حسب المسافة، حيث يبلغ سعر الكيلو من الخروف صاحي 72 جنيه.