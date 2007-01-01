أمريكا تكشف تفاصيل مرتزقة تركيا فى ليبيا بالأرقام

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تفاصيل إرسال الحكومة التركية آلافا من المرتزقة إلى الداخل الليبي، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.كما كشفت الصحيفة الأمريكية نقلا عن البنتاجون، كيف كافأت الحكومة التركية رجالها من المرتزقة في ليبيا، حيث دفعت الحكومة التركية "مكافآت" للمقاتلين، ما بين الأموال الوفيرة والجنسية التركية، مقابل قتالهم مع حكومة الوفاق في طرابلس.وخلص البنتاجون في تقريره إلى أن تركيا أرسلت عددا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس في أشهر يناير وفبراير ومارس، ووصل عددهم ما بين 3500 و3800.أما عن الجنود والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا، فقد قال تقرير البنتاجون إن عددهم ما زال غير معروف حتى الآن وتحديدا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن تركيا نقلت مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية، يحمل معظمهم الجنسية التونسية، من الأراضي السورية إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.وأكد المرصد أن أنقرة نقلت أكثر 2500 من عناصر تنظيم "داعش"، ممن يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، بأوامر من حكومة رجب طيب أردوغان.