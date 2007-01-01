رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«استغاثات الوزراء» تستجيب لطلب الطفلة «فرح»

السبت 18/يوليه/2020 - 10:34 ص
الدكتور حسام المصري
الدكتور حسام المصري
محمد إبراهيم
طباعة
قالت رئاسة الوزراء، إنه في إطار التفاعل مع ما يتم رصده من رسائل واستغاثات للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم نشرها على مواقع التواصل اﻻجتماعي وتتعلق بالطفلة "فرحة ط.ع"، التي تعرضت لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات فى الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل، حتى تستطيع ان تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتحقق ما تتمناه، حيث تقول "نفسي أرجع تاني ألعب وأجري من غير ما حد يخاف من شكلي".

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، أنه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة فإنه تم على الفور التواصل مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وإرسال صور لها، وذلك عقب قيام مسؤولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، أن اللجنة استقبلت اتصالا من مسؤولي جامعة عين شمس، تم بناء عليه إحضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية إلى القاهرة عبر سيارة إسعاف، وكان في استقبالها الدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، والذى أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض على أطباء التخدير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«الجميلة تتزوج الديك الشركسي» جديد الكاتب رضا البهات

«الرافدين» تطرح السيرة الذاتية لــ «بنيامين فرانكلين»

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة