طوكيو تلامس «الرقم القياسي» في إصابات كورونا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، نقلا عن مصادر في حكومة العاصمة طوكيو، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ اليوم السبت 290، في رقم يقترب من الرقم القياسي للإصابات الذي تم تسجيله أمس وهو 293.وشهدت طوكيو يوما ثالثا على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 200، ما يزيد الضغوط على السلطات للحد من تفشي الوباء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وبخلاف مناطق أخرى، شهدت أيضا إعادة ظهور حالات إصابة، مثل هونج كونج واستراليا، يرفض مسؤولون في اليابان حتى الآن إعادة فرض قيود.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا للصحفيين أمس الجمعة، إنه ليس هنك أي حاجة لإعلان حالة طوارئ الآن والنظام الطبي في طوكيو لا يواجه ضغطا.