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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تسعى لضرب الخط البرى بين تركيا وأذربيجان

السبت 18/يوليه/2020 - 10:32 ص
البرلمان الأذربيجاني
البرلمان الأذربيجاني
مروة عنبر
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صرحت النائبة الأذريبجانية عن مدينة تافوز، غنيرة باشايافا، بأن هدف أرمينيا من النزاع الحالي مع بلدها هو إحكام سيطرتها على منطقة تافوز لضرب الخط البري الواصل بين تركيا وأذربيجان في الوقت الذي تسيطر فيه أرمينيا بالفعل على بعض النقاط الاستراتيجية.

وأفادت صحيفة "سون دقيقة"، بأن النائبة الأذرية شددت على أن بلادها تسعى لضرب هذا الطريق، حيث إن منطقة تافوز تعتبر نقطة تقاطع في الطريق الرابط بين تركيا وأرمينيا.

وأشارت غنيرة إلى أنه فى حال نجحت أرمينيا في احتلال بعض النقاط الاستراتيجية، فإنها من الممكن أن تضرب خطوط الطاقة والنقل المشتركة بين البلدين في أي لحظة، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

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