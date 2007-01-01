تفاصيل تدريب أول فريق لكرة القدم النسائية في مطروح

أعلنت الدكتورة نجلاء البلشي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح، تخصيص يوم في الأسبوع لتدريب أول فريق نسائي لكرة القدم بالمحافظة على ملاعب مركز شباب مطروح.وأوضحت البلشي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم تدريب الفتيات داخل المركز، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتسجيلهم في دوري مراكز الشباب وجاري الدراسة.وأضافت، أنه سيتم تدريب الفتيات على ملاعب مركز شباب مطروح ساعتين في الاأسبوع، تحت إشرافها وبدعم من الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، مؤكدة على أنه سيتم دعم الفتيات حتى وصولهم إلي الدوري وتمثيل المحافظة.