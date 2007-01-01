«الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ شبكة محولات شرق سوهاج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ شبكة محولات شرق سوهاج جهد 500 220٢٢٠ 66 22 ك. ف، على مسطح 27 فدانًا بمدينة أخميم الجديدة، بهدف ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك. ف، وإنجاز أعمال المرافق لزيادة الفرص الاستثمارية بمدينة أخميم الجديدة.وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن المحطة تُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد 500 ك. ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.من جهته أشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إلى أن حصة مدينة أخميم الجديدة من المحطة قدرة، بجهد 22 ك. ف بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي ستسهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة من خلال توفير فرص العمالة والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة رقعة الاستثمارات بها، مضيفًا أن الشركة نفذت المحطة وفقا للبرنامج الزمني للمشروع واستكملت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية.وفي سياق متصل، تفقد المهندس رجب سالمان، مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وكذا التزام الشركة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وذكر المهندس رجب سالمان، أن المحطة بطاقة استيعابية 12 ألف م3 يوم، وبتكلفة 193 مليون جنية ومن تنفيذ شركة المقاولون العرب.