سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 33 ألف و382 والوفيات 1969

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 33 ألفا و382 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1969 وتعافى 29 ألفا و900 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 20 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.