رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيخ فاندي: سنعود إلى ترهونة ونحرر المدن المحتلة من الأتراك قريبا

السبت 18/يوليه/2020 - 08:57 ص
الشيخ صالح فاندي
الشيخ صالح فاندي
سميرة إبراهيم
طباعة
قال الشيخ صالح فاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كا لقاءً أخويا،و لقاء رجال في المحن وما رأيناه في الرئيس السيسي يؤكد أنه ليس رئيسا لمصر فقط بل أخ لكل ليبي وليبيه، حيث أنه طمأن كل الليبيين.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، لقد تم تهجيرنا من ترهونة وتم تدمير منازلنا، وعندما التقينا بالرئيس السيسى نسينا كل ما رأيناه من تهجير وتدمير، وقريبا بإذن الله نحرر ترهونة وطرابلس وكل المدن الليبية قريبا نعود الى ترهونة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الأتراك لا يسعون وراء احتلال طرابلس، بل يرغبون في دخول سرت فهي المكسب الحقيقي للأتراك واللقمة الذهبية التي يسعون للحصول عليها لأن بها الخيرات والنفط، ونحن نقول للأتراك الأسماك التى ستأكلكم في انتظاركم في "سرت".

وتابع أن الموقف الدولي متخاذل تجاه الليبيين، ونحن نقول للعالم أننا لن تتنازل عن طرد مرتزقة الرئيس التركي رجب أردوغان وتسليم سلاح المليشيات، ولن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بعد خروجهم وتسليم السلاح.

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2020

انخفاض كبير.. الصحة: 68 وفاة و703 إصابات جديدة بكورونا

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: أكثر من النصف فى الولايات المتحدة ممن لديهم حسابات توفير صحية لا يساهمون فيها

الأقنعة الواقية من كورونا آمنة لمعظم مصابى الأمراض الرئوية

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة

أطفال تنمية المواهب فى «حدوتة مصرية» على مسرح النافورة.. اليوم

مكتبة القاهرة الكبرى: نظمنا ندوات تؤرخ لبطولات القوات المسلحة