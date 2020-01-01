الشيخ فاندي: سنعود إلى ترهونة ونحرر المدن المحتلة من الأتراك قريبا

قال الشيخ صالح فاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كا لقاءً أخويا،و لقاء رجال في المحن وما رأيناه في الرئيس السيسي يؤكد أنه ليس رئيسا لمصر فقط بل أخ لكل ليبي وليبيه، حيث أنه طمأن كل الليبيين.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، لقد تم تهجيرنا من ترهونة وتم تدمير منازلنا، وعندما التقينا بالرئيس السيسى نسينا كل ما رأيناه من تهجير وتدمير، وقريبا بإذن الله نحرر ترهونة وطرابلس وكل المدن الليبية قريبا نعود الى ترهونة.وأكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الأتراك لا يسعون وراء احتلال طرابلس، بل يرغبون في دخول سرت فهي المكسب الحقيقي للأتراك واللقمة الذهبية التي يسعون للحصول عليها لأن بها الخيرات والنفط، ونحن نقول للأتراك الأسماك التى ستأكلكم في انتظاركم في "سرت".وتابع أن الموقف الدولي متخاذل تجاه الليبيين، ونحن نقول للعالم أننا لن تتنازل عن طرد مرتزقة الرئيس التركي رجب أردوغان وتسليم سلاح المليشيات، ولن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بعد خروجهم وتسليم السلاح.