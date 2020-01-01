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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقيب الأشراف بليبيا: مصر الملاذ الآمن لليبيين

السبت 18/يوليه/2020 - 08:36 ص
الدكتور عزالدين بلعيد
الدكتور عزالدين بلعيد
سميرة إبراهيم
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قال الدكتور عزالدين بلعيد شيخي نقيب الأشراف في ليبيا، لقد التقينا الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمعنا إلى كلمته التي وجهها لنا وللشعب الليبي من خلالنا ولقد كانت الكلمة عظيمة على مستوى الحدث.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر هي الملاذ الآمن لليبيين، وحيا في كلمته جهاد الليبيين في السابق ضد الغزو الإيطالي وجهادهم الحالي ضد الميليشيات الإرهابية والأتراك، كما أكد الرئيس أن الجيش المصري هو جيش ليبيا وسيدخل ليبيا بطلب الليبيين وسيخرج منها بأمر الليبيين وأن الجيش المصري سيدخل لطرد الأتراك تحت علم ليبيا.

وأوضح أن كرم الرئيس في المعاملة والتواضع فاق كل التوقعات، قائلا: "استضافنا الرئيس على الغداء ونحن نشكره على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وتحيا مصر وتحيا ليبيا، ونشكر القيادة المصرية على دعمها اللا محدود لليبيا".

وتابع: نحن في ليبيا نعتبر مصر امتدادا لليبيا، فالمنطقة الغربية من مصر بها الكثير من القبائل الليبية التي هاجرت أثناء الغزو الإيطالي وهى تتعم برغد العيش والطيبة في ظل الحكومة المصرية الرشيدة.

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