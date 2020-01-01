رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران الكويتى»: 1060 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 6 رحلات

السبت 18/يوليه/2020 - 07:44 ص
الطيران الكويتى
الطيران الكويتى
أ ش أ
طباعة
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، عن مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 625 راكبًا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبًا إلى أسيوط ورحلة على متنها 145 راكبًا إلى سوهاج.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية- مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران المصرية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية- مصر، وشركة فلاي إيجيبت وشركة طيران المصرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، عن مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: أكثر من النصف فى الولايات المتحدة ممن لديهم حسابات توفير صحية لا يساهمون فيها

الأقنعة الواقية من كورونا آمنة لمعظم مصابى الأمراض الرئوية

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة

أطفال تنمية المواهب فى «حدوتة مصرية» على مسرح النافورة.. اليوم

مكتبة القاهرة الكبرى: نظمنا ندوات تؤرخ لبطولات القوات المسلحة