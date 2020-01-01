«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، صدرت المجموعة الشعرية "مسألة وقت ليس إلا" للشاعر المغربي المقيم في لندن بن يونس ماجن.المجموعة تقع في 124 صفحة من القطع المتوسط، وتتضمن 26 نصًا، وجاء عنوانها منسجمًا مع أفكار ومضمون القصائد التي تميزت بجمالية الخيال والإيقاع الفني، واستطاع الشاعر من خلالها أن يعِر بصدق عن تجاربه الذاتية الوجدانية والإنسانية.وتتمحور المجموعة حول موضوعات عديدة ومتنوعة: الزمن، الأرض، الاغتراب، بالإضافة إلى قصائد عامة عن الشعر والشعراء.نصوص بن يونس ماجن، نابضة بالحياة والحيوية، تحمل أبعادا ودلالات رمزية برؤية فلسفية، وتمتاز بالسهولة والبساطة والشفافية والوضوح اللغوي، حيث تجسد أوجاع الإنسان العربي وما يتكبده من مآس واضطهاد وتكميم للأفواه بشكل شبه يومي، وكذلك صراعاته ضد الأنظمة المستبدة.مجموعة "مسألة وقت ليس إلا" تحمل في طياتها مشاهد وصورا لواقع مر خانق يسوده الظلم والقمع والحرمان والطغيان، وتحتل قضية الوطنية مساحة شاسعة من هواجس الشاعر الوجدانية، استلهمها من ظروفه المحيطة به، مما جعله ينشغل بهموم وقضايا مجتمعه، ويأمل بذلك في الحرية الفردية ويتوق إلى مستقبل أفضل من ضبابه اللندني، فيبحر بنا بعيدا إلى أجواء لا متناهية حيث الاغتراب والمنفى وفقدان الهوية والأرض المسروقة.