أطفال تنمية المواهب فى «حدوتة مصرية» على مسرح النافورة.. اليوم

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، لتقديم عرض "حدوتة مصرية"، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح النافورة.يبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم يشدو الأطفال الموهوبون بباقة من أشهر الأغاني التراثية والوطنية منها: "الفن، على بلد المحبوب، يا ورد مين يشتريك، امتى الزمان، مضناك، زي الهوا، يا وابور قول لي".ويشارك في أداء هذه الأغاني كل من أسماء الدسوقي، شادي جهاد، أحمد فريد، أحمد محمود، آلاء الشربيني، مازن علوان، رحمة ضاحي، لوجين، مصطفى ناصر، إسراء عصام... كما تتغنى أصغر مطربة في مصر، سيليا محمد (3 سنوات ونصف) بـ تعرف تتكلم بلدي".يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة، واعتاد اقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية تشجيعا لهم.