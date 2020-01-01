رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أطفال تنمية المواهب فى «حدوتة مصرية» على مسرح النافورة.. اليوم

السبت 18/يوليه/2020 - 07:25 ص
مسرح النافورة
مسرح النافورة
أ ش أ
طباعة
تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، لتقديم عرض "حدوتة مصرية"، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت على مسرح النافورة.

يبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم يشدو الأطفال الموهوبون بباقة من أشهر الأغاني التراثية والوطنية منها: "الفن، على بلد المحبوب، يا ورد مين يشتريك، امتى الزمان، مضناك، زي الهوا، يا وابور قول لي".

ويشارك في أداء هذه الأغاني كل من أسماء الدسوقي، شادي جهاد، أحمد فريد، أحمد محمود، آلاء الشربيني، مازن علوان، رحمة ضاحي، لوجين، مصطفى ناصر، إسراء عصام... كما تتغنى أصغر مطربة في مصر، سيليا محمد (3 سنوات ونصف) بـ تعرف تتكلم بلدي".

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس عام 1992 بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة، واعتاد اقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية تشجيعا لهم.

موضوعات متعلقة

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

انتشال جثة شاب بالساحل الشمالي بعد 15 ساعة من البحث

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: أكثر من النصف فى الولايات المتحدة ممن لديهم حسابات توفير صحية لا يساهمون فيها

الأقنعة الواقية من كورونا آمنة لمعظم مصابى الأمراض الرئوية

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة

أطفال تنمية المواهب فى «حدوتة مصرية» على مسرح النافورة.. اليوم

مكتبة القاهرة الكبرى: نظمنا ندوات تؤرخ لبطولات القوات المسلحة