مكتبة القاهرة الكبرى: نظمنا ندوات تؤرخ لبطولات القوات المسلحة

أكد مدير مكتبة القاهرة الكبرى ياسر عثمان أن المكتبة تبنت العديد من المؤسسات الثقافية والحركات الشبابية التي تؤرخ لبطولات القوات المسلحة المصرية.وقال عثمان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن تلك المؤسسات الثقافية تسهم في تلاحم الشعب مع جيشه العظيم ومنها المجموعة 73 مؤرخين ومؤسسة ميم الثقافية ومؤسسة رجال من ذهب المتخصصة في الأفلام الوثائقية عن بطولات القوات المسلحة المصرية.وأشار إلى أن الشهيد البطل أحمد منسي كان عضوًا بالمكتبة وكان من المهتمين بحضور تلك الفعاليات الثقافية والمشاركة في حضور تكريم أبطال حرب أكتوبر 1973.وذكر أنه تم تكريم اسم الشهيد المقدم منسي في احتفالية مكتبة القاهرة الكبرى بيوم الشهيد لتكريم شهداء وأبطال القوات المسلحة بحضور أسرته حيث تناولت الاحتفالية عرض بطولات وتضحيات المقدم منسي، إضافة إلى إقامة معرض فني للعديد من اللوحات الخاصة بالمقدم منسي وزملائه من الشهداء وطباعة فانلات عليها صورة منسي وزملائه وكان الهدف من هذه الاحتفالية والتكريم تعريف الشعب بالبطولات والتضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء أبرارا في سبيل الوطن وهو دور مهم يجب ان تقوم به المؤسسات الثقافية.