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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: أكثر من النصف فى الولايات المتحدة ممن لديهم حسابات توفير صحية لا يساهمون فيها

السبت 18/يوليه/2020 - 07:02 ص
أمريكيين
أمريكيين
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نشرت «الجمعية الطبية جاما» دراسة تشير إلى أن هناك في أمريكيا من بين كل ثلاثة أمريكيين ليس لديه حساب توفير صحي لادخار النفقات الطبية، وأكثر من النصف لم يساهموا فيه أو يدعوا فيه منذ أكثر من عام.

وأوضح الباحثون المشاركون في الدراسة، أن ما يقرب من ثلث الأشخاص المسجلين في خطة صحية عالية للخصم أفادوا بأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المساهمة في حساب التوفير الصحي.

من جهته، قال جيفري تي. كولجرين أستاذ الطب الباطنى وإدارة الصحة فى جامعة «ميتشيجان» الأمريكية: «يمكن أن تكون حسابات التوفير الصحية أدوات مهمة لمساعدة المنتسبين للخطة الصحية عالية الخصم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية اللازمة».

وأضاف: «مع استمرار ارتفاع كل من عدد الأمريكيين في الخطط الصحية عالية الخصم وتكاليف الرعاية الصحية، تشير نتائجنا إلى أن القليل يستخدمون حسابات التوفير الصحي للادخار للرعاية الصحية، على الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهونها غالبًا في توفير الرعاية الصحية اللازمة».

وتم إنشاء حسابات التوفير الصحية أو (HSA)، للأشخاص المشمولين بخطط التأمين الصحي عالية الخصم كجزء من قانون الأدوية وتحسين وتحديث الأدوية في عام 2003، ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية تسمح حسابات التوفير (HSA) للمستهلكين الذين لديهم تكاليف كبيرة من الجيب بتخصيص أموال للنفقات الطبية، مع عدم خضوع الأموال لضريبة الدخل الفيدرالية.

وتشير البيانات إلى امتلاك 22 مليون أمريكي لحسابات التوفير الصحية، فيما يبلغ إجمالي أرصدة هذه الحسابات أكثر من 60 مليار دولار، وفقًا لخطة التأمين الصحي الأمريكية، وهي مجموعة ضغط وجمعية تجارية لمقدمي التأمين الصحي.

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