صاحب أكبر أرشيف مصرى يعرض كل ما يملكه للبيع

قرر مكرم سلامة صاحب أكبر أرشيف مصري مصور عرض كل ما يملكه للبيع.وقال مكرم سلامة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": "القرار الذي توصلت إليه أنني رجل كبرت وسني تعدي السبعون".وحدد "سلامة" ما يملكه من أرشيف، قائلًا: "سوف أبيع الأرشيف الموجود عندي وهو على وحدات حوالي 1500 جيجا صور لأكثر من نصف مليون صورة وسوف ابيع النجتيف والبوزتيف الموجود إذا كان هناك مؤسسة مصرية مهتمة أو شخص عنده القدرة أن يشتري والأفضلية لأبناء وطني".وتابع "سلامة" من خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وإذا لما أجد من بلدي أحد يبقي لا لوم علي في البيع لأي جهة تحترم وتقدر جهدي ما عداء أعداء وطني مهم دفعوا وهم تقدموا بعرض للشراء وتم الرفض وشكرا لكم".يذكر ان مكرم سلامة هو أكبر جامع للأرشيف المصور والسينمائي في مصر، ويملك الكثير من أفيشات السينما والأفلام القديمة بخلاف الصور النادرة وغيرها الكثير.