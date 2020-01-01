بايدن يحذر من تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية

قال جو بايدن، المرشح المفترض للحزب الديمقراطي الأمريكي في انتخابات الرئاسة، إنهتلقى تقارير من المخابرات وتم إبلاغه بأن روسيا تواصل محاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر.وأضاف "بايدن" لأنصاره، خلال حملة عبر الانترنت لجمع تبرعات لحملته، إن الصين تقوم أيضا بأنشطة "تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة" انتخابات 2020.وأضاف: "نعرف من قبل وأؤكد لكم أنني أعرف الآن، لأنني أحصل على إفادات من جديد، الروس مازالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية".وحذر من أنه إذا استمر الروس في التدخل فسيكون هناك "ثمن باهظ يدفعونه" إذا فاز في انتخابات نوفمبر أمام الرئيس دونالد ترامب.ولم يتضح متى حصل بايدن على إفادات المخابرات والتي تعد أمرا عاديا للمرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة، ولم ترد حملته على طلب للتعليق.وقال بايدن في مؤتمر صحفي في 30 يونيو إنه لم يتم تزويده بإفادة سرية وإنه ربما يطلب تقريرا في أعقاب تقارير قالت إن ترامب لم يتخذ إجراء بشأن تقارير للمخابرات قالت إن روسيا رصدتمكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.