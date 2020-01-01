الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

شهدت منطقة شينجيانج بغرب الصين ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع، حيث سجلت 16 إصابة حتى صباح اليوم السبت، حسب اللجنة الصحية الوطنية.وشهدت أورومتشي، عاصمة شينجيانج التي تضم 5.3 مليون شخص، إغلاقا منذ يوم الخميس بعد إصابة شخص في منتصف الأسبوع بالفيروس وعدم ظهور أعراض على أربعة أشخاص، ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة حالات أخرى.وتم تعليق وسائل المواصلات بما في ذلك الرحلات الجوية والقطارات في أورومتشي، وتمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكنها لا تزال تسجل عددًا قليلًا من الإصابات، وفق الأرقام الرسمية وهناك حاليًا 252 حالة نشطة في أنحاء البلاد.