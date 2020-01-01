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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار شاحنة صهريج فى كولومبيا يودى بـ41 شخصًا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:32 ص
انفجار شاحنة
انفجار شاحنة
وكالات
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لقي 41 شخصًا حتفهم جرّاء حروق شديدة أصيبوا بها إثر انفجار شاحنة صهريج محمّلة بالوقود على طريق في شمال كولومبيا في 6 يوليو، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

وقالت الشرطة إنّ الانفجار وقع بينما كان عشرات الأشخاص قد اقتربوا لسرقة الوقود بعد انقلاب الشاحنة على طريق بين مدينتي بارانكويلا وسانتا مارتا على الساحل الكاريبي.

وصرح مسؤول في منطقة ماغدالينا لوكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى ارتفع على مدى الأيام السابقة وبلغ 41 يومًا.

وكانت حصيلة أولية أُعِدّت بعيد وقوع الحادث، أفادت بوقوع سبعة قتلى و49 جريحًا بينهم مصابون بجروح خطيرة نُقلوا إلى مستشفيات في بارانكويلا وسانتا مارتا (شمال) وفاليدوبار (شمال شرق) وبوغوتا (وسط).

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها السلطات، عشرات الأشخاص وهو يملؤون وقودا لإعادة بيعه عندما انفجرت الشاحنة.

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