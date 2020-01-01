انفجار شاحنة صهريج فى كولومبيا يودى بـ41 شخصًا

لقي 41 شخصًا حتفهم جرّاء حروق شديدة أصيبوا بها إثر انفجار شاحنة صهريج محمّلة بالوقود على طريق في شمال كولومبيا في 6 يوليو، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.وقالت الشرطة إنّ الانفجار وقع بينما كان عشرات الأشخاص قد اقتربوا لسرقة الوقود بعد انقلاب الشاحنة على طريق بين مدينتي بارانكويلا وسانتا مارتا على الساحل الكاريبي.وصرح مسؤول في منطقة ماغدالينا لوكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى ارتفع على مدى الأيام السابقة وبلغ 41 يومًا.وكانت حصيلة أولية أُعِدّت بعيد وقوع الحادث، أفادت بوقوع سبعة قتلى و49 جريحًا بينهم مصابون بجروح خطيرة نُقلوا إلى مستشفيات في بارانكويلا وسانتا مارتا (شمال) وفاليدوبار (شمال شرق) وبوغوتا (وسط).وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها السلطات، عشرات الأشخاص وهو يملؤون وقودا لإعادة بيعه عندما انفجرت الشاحنة.