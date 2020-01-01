حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19".وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ الدولة الأكثر تضرّرًا من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 77.638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجماليّ الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافةً إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139.128 شخص.ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدًا متسارعًا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يوميًا ما بين 55 ألفًا و67 ألف إصابة.وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.