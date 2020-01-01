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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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العربية: أنباء عن مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية التابعة للحرس الثورى
عالم
العربية: أنباء عن مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية التابعة للحرس الثورى
السبت 18/يوليه/2020 - 03:08 ص
مقتل قائد قوات الباسيج
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أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن هناك أنباءً عن مقتل قائد قوات الباسيج التابع للحرس الثورى الإيراني.
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