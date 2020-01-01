رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء أستراليا يسعى لإلغاء جلسة برلمانية بسبب كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 03:01 ص
نيو ساوث ويلز رئيس
نيو ساوث ويلز رئيس الوزراء
وكالات
طباعة
دفع الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا الأسترالية والاتجاهات المقلقة في نيو ساوث ويلز رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى السعي إلى إلغاء الجلسة المزمعة للبرلمان الاتحادي مطلع الشهر المقبل.

وأرسل موريسون رسالة إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بعدم انعقاد الجلسة المقررة في 4 أغسطس، حسب وكالة الأنباء الأسترالية.

وذكرت الوكالة أن موريسون قام بذلك بناء على نصيحة القائم بأعمال كبير الأطباء في أستراليا، بول كيلي.

وقال كيلي إن انعقاد الجلسة سيشكل خطرا كبيرا على النواب والموظفين وذكر موريسون إن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل هذه النصحية.

وسجلت فيكتوريا 428 حالة إصابة يوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، بينما تم تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات على المستوى الوطني في استراليا إلى.116

موضوعات متعلقة

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

أول فيلم تسجيلى مترجم يرصد المعارك العسكرية المصرية من طرد الهكسوس إلى انتصار أكتوبر

«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

اللواء محمد الغبارى: الجيش المصرى تطور بشكل غير متوقع بفضل السيسى

مركز طنطا الثقافي يستعيد نشاطه بورش ومسابقات فنية (صور)