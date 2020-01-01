مرشح السعودية لمنصب مدير عام التجارة العالمية: إصلاح المنظمة ضرورة

قال محمد التويجري، مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن إصلاح المنظمة لم يعد خيارا، "بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت سبق".وأسدل التويجري الستار على ثلاثة مسارات آنية للإصلاح ومنظور مستقبلي لإعادة ترتيب منظمة التجارة العالمية، كاشفا أن خطته لمستقبل المنظمة لا بد أن تخضع لدراسة تفصيلية لجذور التحديات القائمة والتخطيط لسيناريوهات ستكون متعددة الحلول.وأضاف التويجري أمام 164 عضوا في مجلس المنظمة أن هذه الأخيرة "في حالة ركود"، مشددا على أهمية التوصل إلى تفاهم الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.وقدم مرشح السعودية رؤيته لإصلاح الجهاز العالمي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن "إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلا".