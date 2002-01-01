جماعة إيرانية معارضة فى المنفى تعقد مؤتمرها على الإنترنت بسبب كورونا

عقدت جماعة إيرانية معارضة في المنفى، مؤتمرها السنوي على الإنترنت بعد مرور‭ ‬عامين على مؤامرة فاشلة استهدفت تفجير مؤتمرها في فرنسا.ويسعى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" الذي يتخذ من باريس مقرا له، للضغط على حكومة طهران على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.واعتاد المجلس الذي يضم جماعات المعارضة الإيرانية في الخارج والذي يسعى إلى إنهاء حكم رجال الدين في إيران عقد مؤتمر سنوي خارج العاصمة الفرنسية.وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وراء ما يمكن القول إنه أكبر عمل قامت به المعارضة في الخارج وهو الكشف في عام 2002 عن البرنامج النووي الإيراني الذي كان سريًا لكن سجلّ المجلس متقلب منذ ذلك الوقت.ويقول المجلس إنه يحظى بتأييد واسع في إيران، لكن محللين يقولون إن من الصعب للغاية قياس هذا التأييد.وأثار منتقدوه التساؤل بشأن طبيعة التأييد الذي يلقاه على ضوء مؤتمراته التي يحضرها آلاف الأشخاص ودوافع المدرجين على قائمة المتحدثين فيها وهم طيف من السياسيين والمشرعين السابقين.وتحدث في المؤتمر، 18 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ورودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروف عنه تأييده للمجلس.وتسببت جائحة فيروس كورونا في أن يكون مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذا العام افتراضيا، وقال المجلس إن المؤتمر كان متصلا بثلاثين ألف مكان في إيران ومئة دولة أخرى في العالم.وقالت مريم رجوي زعيمة المجلس، خلال المؤتمر الذي استمر انعقاده ست ساعات: "مهمة جيلنا هي الإطاحة بنظام الملالي ورد الحقوق المهدرة لجميع أبناء الشعب الإيراني".ويأتي المؤتمر الافتراضي للمجلس بعد مرور يومين على صدور أمر بمحاكمة دبلوماسي إيراني وثلاثة أشخاص آخرين في بلجيكا لدورهم في المؤامرة الفاشلة لتفجير مؤتمر المجلس خارج باريس في عام 2018.