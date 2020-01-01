بولندا: الاتحاد الأوروبى لم يتوافق على صندوق الإنعاش الاقتصادى

قال ماتيوس مورافيسكي، رئيس وزراء بولندا، إنه لم يتم التوصل لتوافق بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق مقترح للإنعاش الاقتصادي، يبلغ حجمه 750 مليار يورو، لانتشال اقتصادات الاتحاد من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.وأضاف: "مع قدر كبير من الاحتمال، قد لا يكون هناك اتفاق غدا أو بعد غد ومع ذلك يقول البعض أنه ربما تعقد جولة أخرى في يوليو. إننا بوضوح مستعدون لذلك".وقال مورافيسكي إن الدول الشمالية اختلفت مع نظيراتها الجنوبية على قواعد صرف مساعدات التعافي، ومع الشرق على حجم الميزانية الأساسية للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.