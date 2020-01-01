تقرير أمريكى: تركيا أرسلت نحو 3800 مرتزق إلى ليبيا أول 2020

ذكر تقرير أمريكي، صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، أن تركيا أرسلت ما يتراوح بين 3500 و3800 مقاتل إلى ليبيا.وأوضح التقرير أن أنقرة أرسلت ذلك العدد من المقاتلين "مدفوعي الأجر" إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأوضح التقرير أن تركيا عرضت الجنسية على "آلاف المرتزقة الذين يقاتلون مع ميليشيات طرابلس ضد قائد قوات الجيش خليفة حفتر".وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي لم يجد دليلًا على انتماء المرتزقة إلى تنظيمات متطرفة مثل داعش أو القاعدة، موضحًا أن الدافع الأكثر ترجيحا لهم كان "الحزم المالية السخية، أكثر من الأيديولجية أو السياسة".