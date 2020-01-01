«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

تعقد الإدارة الـمـركـزيـة للـتـدريـب وإعـداد القـادة الثـقافيين فعاليات ثاني مجموعات الورشة التدريبية «ثــقــافــة الــطــفــل»، وذلك من خلال البث المباشر لستة عشر مشاركًا من العاملين بالأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة بمجال الأنشطة الثقافية المقدمة للطفل باعتبار الأطفال في أي مجتمع يمثلون شريحة هامة قد تكون الأكبر بين فئاته؛ فمن الطبيعي أن ينفردوا أيضًا بثقافتهم الخاصة والمستقلة.ولا يقصد بثقافة الطفل هذه تحصيله العلمي والدراسي فقط أو حجم وكم خلفيته المعرفية في أي من المجالات، حيث أن الصغار كحال الكبار لديهم منظومتهم الخاصة من العادات والتقاليد والمعتقدات أو الألعاب وطرق التفكير.هذا بالإضافة للقصص والروايات والأساطير وحتى المصطلحات والرموز وأساليب التعبير، وهذه العناصر مجمعة لتشكل الصورة الكاملة لما يعرف بثقافة الأطفال، وذلك في الفترة من ١٩ إلى ٢٣ يوليو الجارى.