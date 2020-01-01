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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:43 ص
ثقافة الطفل»
ثقافة الطفل»
ايهاب مصطفى
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تعقد الإدارة الـمـركـزيـة للـتـدريـب وإعـداد القـادة الثـقافيين فعاليات ثاني مجموعات الورشة التدريبية «ثــقــافــة الــطــفــل»، وذلك من خلال البث المباشر لستة عشر مشاركًا من العاملين بالأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة بمجال الأنشطة الثقافية المقدمة للطفل باعتبار الأطفال في أي مجتمع يمثلون شريحة هامة قد تكون الأكبر بين فئاته؛ فمن الطبيعي أن ينفردوا أيضًا بثقافتهم الخاصة والمستقلة.

ولا يقصد بثقافة الطفل هذه تحصيله العلمي والدراسي فقط أو حجم وكم خلفيته المعرفية في أي من المجالات، حيث أن الصغار كحال الكبار لديهم منظومتهم الخاصة من العادات والتقاليد والمعتقدات أو الألعاب وطرق التفكير.

هذا بالإضافة للقصص والروايات والأساطير وحتى المصطلحات والرموز وأساليب التعبير، وهذه العناصر مجمعة لتشكل الصورة الكاملة لما يعرف بثقافة الأطفال، وذلك في الفترة من ١٩ إلى ٢٣ يوليو الجارى.
«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة
«ثقافة الطفل» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

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